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Сегодня, 10:33

Баландин: «Злорадствовать над травмой Кузнецова нельзя»

Алина Савинова
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин отреагировал на травму форварда СКА Евгения Кузнецова.

32-летний хоккеист повредил руку в первом периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (8:5).

«Травмы всегда плохо, поэтому злорадствовать нельзя. Я не знаю, что там произошло, я видел только последствия — он руку поднял, клюшкой потянулся и что-то произошло. Можно только предполагать, что случилось. Возможно, это и застарелая травма. Мы можем только пожелать ему скорейшего выздоровления, чтобы он скорее вернулся в строй и показал тот хоккей, который от него ждут», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что восстановление Кузнецова займет около двух месяцев.

Источник: РБ Спорт
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
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