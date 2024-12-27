Экс-директор «Трактора» Баландин: «Травма Кузнецова — это не случайность, а закономерность»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал травму форварда СКА Евгения Кузнецова.

«Видно, что Кузнецов потерял скорость, нигде не успевает и как центральный нападающий действует безграмотно. У него даже нет понимания игры в центре, в Челябинске мы его на эту позицию не ставили. На мой взгляд, позорный момент, когда в матче с «Динамо» его обыграл Максим Джиошвили — он просто унизил Кузнецова.

Травма — это не случайность, а закономерность. Я уже говорил: все, что потеряно годами, не собрать крохами. И у Жени такой характер: ему сказали, что он звезда, и он так думает. В «Вашингтоне» и «Каролине» не случайно отказались от него», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, 32-летний хоккеист столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. После этого инцидента Кузнецов ушел в раздевалку.

26 декабря сообщалось, что форвард СКА сейчас находится под наблюдением врачей. Отмечается, что окончательный диагноз будет поставлен Кузнецову в течение недели. Предварительно нападающий пропустит минимум два месяца.