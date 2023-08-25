Сегодня, 17:00
Экс-форвард «Чикаго Вулвз» Джозеф Лабейт, подписавший контракт с «Барысом», в интервью «СЭ» прокомментировал игру Василия Пономарева и Петра Кочеткова.
— В «Чикаго Вулвз» вы играли вместе с Василием Пономаревым. Что скажете о нем?
— Отличный нападающий, играет жестко, обладает хорошей скоростью. Сейчас ему только 21 год. У него большое будущее, если он продолжит усердно трудиться. Что он и делал ранее.
— Интересно узнать о Петре Кочеткове. Иногда его называют рок-н-ролльным вратарем — он может выйти из ворот, смело играть клюшкой. Согласны с этим?
— Конечно, согласен. Петр — отличный вратарь. Уверен, его ждет большая карьера в НХЛ. Отличный парень, как и Василий, который может вырасти в большого профессионала.
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