Экс-форвард «Динамо» Раисов рассказал, куда пропадают талантливые российские хоккеисты

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Бывший нападающий московского «Динамо» Аслан Раисов ответил на вопрос, куда пропадают талантливые российские игроки. Он отметил, что на карьеру хоккеистов большое влияние оказывают тренеры.
«Во-первых, пропадают, потому что занимаются не тем, что у них хорошо получается. Например, их просят выбрасывать шайбу из своей зоны и забрасывать в чужую, а хоккеист может это делать через пас или с контролем шайбы. Во-вторых, тренер, пытаясь сбалансировать звено, ставит к двум талантам в центр игрока оборонительного плана, у которого понимание игры совсем другое, и как только доходит до него шайба — все рушится. А чтобы все получалось у звена, то должны все пять человек мыслить на льду одинаково, тогда будет и результат. И, в-третьих, бывают моменты, что парень делал разницу в Молодежной хоккейной лиге. Он переходит в КХЛ, ВХЛ и зачастую попадает в четвертое звено, где в большинстве команд, скажем мягко, очень «интересные» хоккеисты собраны. Без обид к хоккеистам четвертых звеньев, я и сам там бывал (смеется). И вот после таких перемен в игровом плане у таланта падает результативность, пропадает уверенность», — цитирует Раисова Legalbet.
Раисов в КХЛ выступал за «Динамо». Последние два сезона он провел в Белорусской экстралиге, играя за «Юность-Минск».