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20 марта, 14:50

Экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ Саймон совершил самоубийство из-за заболевания мозга

Игнат Заздравин
Корреспондент
Крис Саймон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший нападающий нескольких клубов КХЛ и НХЛ Крис Саймон совершил самоубийство, сообщила семья спортсмена.

О смерти Саймона стало известно 19 марта. Ему было 52 года.

«Семья твердо убеждена в том, что Крис очень сильно страдал от хронической травматической энцефалопатии, что, к сожалению, привело к его смерти. Мы скорбим о потере нашего сына, брата, отца, партнера, товарища по команде и друга», — приводит текст заявления его близких ТАСС со ссылкой на ESPN.

Саймон в КХЛ выступал за «Металлург» из Новокузнецка, московское «Динамо» и «Витязь». В лиге он провел 174 игры, в которых набрал 89 (43+46) очков. В 2010 и 2011 годах Саймон становился участником Матча звезд КХЛ.

В НХЛ канадец выступал за «Квебек», «Вашингтон», «Чикаго», «Рейнджерс», «Калгари», «Айлендерс» и «Миннесоту».

Источник: ТАСС
Крис Саймон
Хоккей
КХЛ
НХЛ
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