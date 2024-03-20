Экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ Саймон совершил самоубийство из-за заболевания мозга

Бывший нападающий нескольких клубов КХЛ и НХЛ Крис Саймон совершил самоубийство, сообщила семья спортсмена.

О смерти Саймона стало известно 19 марта. Ему было 52 года.

«Семья твердо убеждена в том, что Крис очень сильно страдал от хронической травматической энцефалопатии, что, к сожалению, привело к его смерти. Мы скорбим о потере нашего сына, брата, отца, партнера, товарища по команде и друга», — приводит текст заявления его близких ТАСС со ссылкой на ESPN.

Саймон в КХЛ выступал за «Металлург» из Новокузнецка, московское «Динамо» и «Витязь». В лиге он провел 174 игры, в которых набрал 89 (43+46) очков. В 2010 и 2011 годах Саймон становился участником Матча звезд КХЛ.

В НХЛ канадец выступал за «Квебек», «Вашингтон», «Чикаго», «Рейнджерс», «Калгари», «Айлендерс» и «Миннесоту».