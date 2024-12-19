Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:06

Экс-форвард московского «Динамо» О'Делл присоединился к «Ак Барсу»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий Эрик О'Делл стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2024/25.

17 декабря московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с О'Деллом. Канадец выступал за бело-голубых с 2021 года. В этом сезоне на его счету 14 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых форвард отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

«Нам нужен был разноплановый центрфорвард с правым хватом, способный брать на себя черновую работу и расчищать пространство для партнеров. Мы глубоко изучили его медицинскую карту и понимаем все риски, связанные с его состоянием, однако не считаем текущую ситуацию критической и видим хорошую перспективу. Нашей общей задачей будет завершить реабилитацию Эрика и подвести его к матчам в оптимальной форме», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Ранее О'Делл играл в КХЛ за «Сибирь», «Металлург» и «Сочи». Всего на его счету 262 (122+140) очка в 411 играх в российской лиге.

После 33 матчей «Ак Барс» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 46 очками.

Источник: https://t.me/hc_akbars/34995
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Читайте также
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Синхронная осечка лидеров, Шипачев – король ассистов, а «Зеленое дерби» - за Казанью. Что произошло в КХЛ 18 декабря
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Сегодня
Вчера
Неделя