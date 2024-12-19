Экс-форвард московского «Динамо» О'Делл присоединился к «Ак Барсу»

Нападающий Эрик О'Делл стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2024/25.

17 декабря московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с О'Деллом. Канадец выступал за бело-голубых с 2021 года. В этом сезоне на его счету 14 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых форвард отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

«Нам нужен был разноплановый центрфорвард с правым хватом, способный брать на себя черновую работу и расчищать пространство для партнеров. Мы глубоко изучили его медицинскую карту и понимаем все риски, связанные с его состоянием, однако не считаем текущую ситуацию критической и видим хорошую перспективу. Нашей общей задачей будет завершить реабилитацию Эрика и подвести его к матчам в оптимальной форме», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Ранее О'Делл играл в КХЛ за «Сибирь», «Металлург» и «Сочи». Всего на его счету 262 (122+140) очка в 411 играх в российской лиге.

После 33 матчей «Ак Барс» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 46 очками.