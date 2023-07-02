Экс-форвард «Трактора» Мошаров: «Мне смешно, когда хоккеисты в КХЛ жалуются из-за переездов»

Бывший форвард «Трактора» Денис Мошаров поделился впечатлениями от выступления в ВХЛ. Он считает эту лигу школой жизни.

«Мне смешно, когда хоккеисты в КХЛ жалуются из-за переездов. Тебе баулы загрузили, покормили тебя несколько раз, а в самолете ты лег на три места. А в ВХЛ ты добираешься на автобусе, не можешь потом разогнуться, а тебе сразу на матч выходить. Особенно нужно отметить самый длинный выезд в ВХЛ Красноярск — Ангарск — Новокузнецк. Некоторые клубы, конечно, летают чартерами, но у других такой возможности нет. Там постоянные стыковки и ожидания в аэропорту, а когда прилетаешь, то чувствуешь себя, как в космосе. Такие поездки запоминаются на всю жизнь», — приводит «РБ Спорт» слова Мошарова.

В ВХЛ Мошаров выступал в составе таких команд, как «Челмет», «Рубин», «Хумо» и «Южный Урал». Также он провел 15 матчей за «Трактор» в КХЛ.