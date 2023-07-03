Герсонский о прошлом сезоне КХЛ: «Регулярный чемпионат у многих команд получился скомканным»

Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский оценил уровень игры клубов КХЛ в прошлом сезоне.

«В прошедшем сезоне, который прошел без пауз на Евротур и включил большее количество матчей в регулярном чемпионате, процесс подготовки у многих команд получился скомканным. Провести все игры на высоком уровне команды просто не могли, так как фон утомления создавал определенные проблемы. Прежде всего, речь о повышенном травматизме и, как следствие, низкой конкуренции, на которую к тому же наложилось сокращение количества легионеров в лиге», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

В финале Кубка Гагарина сезона-2022/23 ЦСКА обыграл «Ак Барс» со счетом 4:3 в серии.