Федоров: «Нет желания возвращаться к тренерской работе»

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что у него пока нет желания возвращаться в хоккей.

«Нет желания возвращаться к тренерской работе. И не было такого желания. Слухи? Слухи всегда ходят. Когда друзья мне звонят, я отвечаю: «Если что-то будет, вы узнаете первыми». В ближайшее время, думаю, этого не случится», — цитирует тренера matchtv.ru.

Федоров возглавлял ЦСКА с июля 2021 года по апрель 2024-го. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина. В марте 2024 года он покинул пост главного тренера.