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Сегодня, 12:07

Федоров: «Нет желания возвращаться к тренерской работе»

Руслан Минаев
Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что у него пока нет желания возвращаться в хоккей.

«Нет желания возвращаться к тренерской работе. И не было такого желания. Слухи? Слухи всегда ходят. Когда друзья мне звонят, я отвечаю: «Если что-то будет, вы узнаете первыми». В ближайшее время, думаю, этого не случится», — цитирует тренера matchtv.ru.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. Звездный игрок, звездный тренер. Сергею Федорову — 55!

Федоров возглавлял ЦСКА с июля 2021 года по апрель 2024-го. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина. В марте 2024 года он покинул пост главного тренера.

Источник: matchtv.ru
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КХЛ
Сергей Федоров
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