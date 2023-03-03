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КХЛ

Сегодня, 09:45

Венер Сафин считает, что Козлов сохранит свой пост в «Салавате Юлаева», если клуб выйдет во второй раунд плей-офф КХЛ

Руслан Минаев
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Экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поделился мнением о работе Виктора Козлов в уфимском клубе.

«Мне кажется, если «Салават Юлаев» пройдет первый круг плей-офф, Виктор Козлов сохранит пост главного тренера на следующий сезон. Но подчеркну еще раз, это сугубо мое личное мнение. Понятно, что вылет во втором круге не станет хорошим результатом, но давайте вспомним, что руководство уфимского клуба говорило перед сезоном — никакой конкретной задачи перед командой не ставилось, то есть речь не шла ни о Кубке Гагарина, ни о финале конференции», — цитирует Сафина betonmobile.ru.

В стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаева» проиграл «Адмиралу» (1:2 ОТ). Счет в серии стал 1-0 в пользу владивостокцев. Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.

Источник: betonmobile.ru
Виктор Козлов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Венер Сафин
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