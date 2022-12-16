Экс-вратарь КХЛ Еременко: «В 18 лет мог закончить с хоккеем и уйти в никуда»

Экс-голкипер московского «Динамо» Александр Еременко, завершивший игровую карьеру после сезона-2021/22, в интервью «СЭ» назвал момент, который предопределил его будущее в хоккее.

— Сильно отличается жизнь вратарей нового поколения от вашей, когда вы росли и начинали карьеру? Вы ведь полетели играть в Хабаровск.

— Не только в Хабаровск, но и в Челябинск! Мы росли голодными до хоккея и жизни. Ценили то, что есть. Жили в небогатых семьях. Понимали цену трудов родителей и каждой заработанной копейки. Сейчас, к сожалению, ребята преимущественно сытые. И именно те, кто к этой группе не относится, для меня особенно ценны. Хочется им помочь.

— Вспомните какой-нибудь момент в детском возрасте, который предопределил развитие карьеры.

— Переломный момент наступил в 18 лет. Мог закончить с хоккеем и уйти... Даже не знаю... В никуда. Поставил цель: я не могу подвести маму, которая каждый день возила меня на тренировки, вкладывала душу, кормила. Это стало переломным моментом в жизни. Играл не за себя, а за родителей. Это важный стимул, чтобы подняться. Упасть и бросить то, чем занимался, очень легко. А подняться и идти вперед — трудно. Каждому спортсмену нужен стимул, чтобы пойти дальше и развиваться. Вклад родителей, которые растят детей, — бесценный.