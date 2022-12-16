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Сегодня, 12:25

Еременко — о КХЛ: «Хоккей становится прямолинейным. Парни играют по заданию, а не творят»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-голкипер московского «Динамо» и других клубов КХЛ Александр Еременко в интервью «СЭ» отметил, что хоккей в лиге становится прямолинейным.

— Летом лига увеличила количество матчей в регулярке до 68. Вам интересен нынешний сезон?

— Сейчас раскрываются многие молодые ребята. Но хоккей все-таки становится простым и прямолинейным. Все строится на определенных линиях. Парни играют по заданию, а не творят. В «Торпедо», например, ребята действительно играют в хоккей. Мне как зрителю интересно смотреть их матчи. С другой стороны, каждый тренер придерживается определенной тактики. Результат ставится на первое место. А как его добьются, не так и важно.

— Вратарям легче играть в прямолинейном хоккее?

— Конечно. Вся игра читается, ничего не нужно изобретать.

— Кого из вратарей лиги отметили бы сейчас?

— Николаев, Коновалов, Дорожко, Серебряков. Они первые пришли на ум.

Александр Еременко
Хоккей
КХЛ
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