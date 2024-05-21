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Сегодня, 16:42

Экс-голкипер «Сибири» Сятери раскритиковал подход к работе в России

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Сибири» Харри Сятери, говоря о своих впечатлениях о России, раскритиковал подход к работе руководителей клубов КХЛ.

«В России руководители клубов довольно влиятельные господа. В клубах тогда было «ветрено». Там вообще не умеют работать на перспективу. Мы просто жили одним днем. Если сегодня что-то не получалось, то завтра все было бы совсем по-другому. К счастью, я оказался в положении, когда меняли не меня, а моих партнеров по команде», — цитирует Сятери издание Iltalehti.

Также спортсмен отметил плохой уровень гостиниц в некоторых российских городах.

Сятери выступал за «Сибирь» с 2019 по 2021 год. Ранее голкипер также играл в России за «Витязь» (2014-2017). На данный момент финн представляет швейцарскую команду «Биль».

34-летний Сятери является олимпийским чемпионом 2022 года, чемпионом мира (2022) и вице-чемпионом (2021) мира.

Харри Сятери
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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