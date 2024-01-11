Экс-голкипер «Спартака» Гудачек пожаловался на травлю из-за игры в КХЛ

Словацкий голкипер Юлиус Гудачек заявил, что стал жертвой кампании ненависти и манипуляций из-за выступления в России.

«Это целенаправленная манипуляция. К сожалению, я стал жертвой кампании ненависти, когда люди вымещают на мне свое недовольство и разрушают жизнь и карьеру нормальных хоккеистов под видом блюстителей ложной морали. Если бы этому подвергся только я, то, наверное, махнул бы на это рукой. Я доказал, что умею играть в хоккей, что всегда борюсь за свою команду, выкладываюсь на максимум и в первую очередь уважаю принципы честной игры», — написал спортсмен в своих соцсетях.

При этом хоккеист отметил, что в целом был доволен качеством жизни в России.

5 января «Кладно» расторг контракт с Гудачеком. Отмечалось, что руководство клуба приняло решение о расторжении соглашения с 35-летним хоккеистом из-за болельщиков, которые собирались бойкотировать матчи в связи с выступлением Гудачека в КХЛ. В российской лиге словацкий голкипер играл за «Спартак», рижское «Динамо», «Северсталь» и «Барыс».

11 января председатель Национального совета (парламента) Словакии Петер Пеллегрини заступился за Гудачека, потерявшего работу в Чехии.