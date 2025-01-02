Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:40

Кожевников — о словах Пономарева про пьяный хоккей в СССР: «На воре шапка горит»

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион, бывший нападающий сборной СССР по хоккею Александр Кожевников прокомментировал заявление экс-футболиста Владимира Пономарева о пьянстве среди советских хоккеистов.

Ранее Пономарев назвал хоккей «самым пьяным видом спорта в Советском Союзе».

«Если человек так говорит, то он что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели пить, может быть, они бы и выиграли гораздо больше, чем мы. Я шучу, конечно. Это все придумки. У нас в русском языке есть много поговорок на эту тему. Кто много об этом говорит, тот тем же самым человеком и является. И еще одну могу привести из той же оперы: «На воре всегда шапка горит», — цитируют Кожевникова РИА «Новости».

84-летний Пономарев наиболее известен по игре за ЦСКА и сборную СССР.

66-летний Кожевников — чемпион мира, на клубном уровне более всего знаменит в качестве игрока «Спартака» и московских «Крыльев Советов».

Александр Полукаров. «В день матча двое наших распили бутылку водки. А потом вышли и обыграли «Зенит». Истории капитана «Торпедо»

6
Владимир Пономарев
Футбол
Хоккей
Александр Кожевников
Читайте также
Как футболисты отрывались на Новый год
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
Хищение земельных участков и взятки. Дело экс-мэра Сочи Копайгородского
Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала из окна в Санкт-Петербурге
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
Пенсионер из Москвы за два месяца перевел мошенникам 87 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя