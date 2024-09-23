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Сегодня, 15:30

Экс-игрок «Ак Барса» Лукоянов подал заявление на банкротство

Артем Лукоянов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов направил в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве, сообщает «Вечерняя Казань».

В этом сезоне Лукоянов выступает за команду ВХЛ «Юнисон-Москва». В общей сложности хоккеист имеет долгов на 30,6 миллиона рублей. В числе основных кредиторов значатся банки и прочие микрофинансовые организации.

Лукоянов на протяжении 12 последних лет выступал за «Ак Барс». 35-летний форвард провел 780 матчей в КХЛ, в которых забросил 90 шайб и отдал 111 результативных передач.

Источник: «Вечерняя Казань»
Артем Лукоянов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс

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