Экс-игрок «Ак Барса» Лукоянов подал заявление на банкротство

Бывший нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов направил в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве, сообщает «Вечерняя Казань».

В этом сезоне Лукоянов выступает за команду ВХЛ «Юнисон-Москва». В общей сложности хоккеист имеет долгов на 30,6 миллиона рублей. В числе основных кредиторов значатся банки и прочие микрофинансовые организации.

Лукоянов на протяжении 12 последних лет выступал за «Ак Барс». 35-летний форвард провел 780 матчей в КХЛ, в которых забросил 90 шайб и отдал 111 результативных передач.