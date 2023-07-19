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Сегодня, 01:59

Экс-игрок ЦСКА Шепельков попал в реанимацию после драки в баре

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник структуры ЦСКА Артур Шепельков попал в реанимацию после того, как ему разбили голову пивной кружкой в московском баре, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Инцидент произошел 25 июня.

По информации источника, около часа ночи Шепельков посмотрел в сторону другого столика, что не понравилось одному из сидящих там. 49-летний уроженец Армении Мартур Мкртчян после словесной перепалки ударил хоккеиста по голове пивной кружкой, которая стояла на столике. Нападавшего задержала полиция.

25-летний Шепельков провел около 200 матчей в МХЛ за «Красную Армию», а затем играл в ВХЛ за «Ижсталь», «Ростов» и «Челны».

Источник: https://t.me/offsider/6573
Хоккей
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