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Сегодня, 18:21

Форвард «Барыса» Кодола — о поездке на завод в Череповце: «Ощущение, что ты в аду»

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27-летний форвард «Барыса» Владислав Кодола, который ранее выступал в «Северстали», рассказал о поездке на завод в Череповце.

«В Череповце, когда играл, нас командой возили на заводы, на экскурсию. Вывозили вглубь, где доменные печи. Везде листы, сталь. Честно, было ощущение, что ты в аду. Не представляю, как там долго находиться. Мы приехали, нам рабочие шли на встречу по этим катакомбам. Они ещё прям все чёрные. Конечно, я понимаю, что это производство, их работа, без этого никуда. Но место жутковатое. После посещения думаешь, буду стараться в хоккей играть. Там очень тяжёлый труд, и на здоровье всё это влияет. Поэтому с этим местом немного жутковатые воспоминания», — сказал Кодола Legalbet.

Кодола играл за череповецкую «Северсталь» с 2016-го по 2022-й. Форвард провел за 239 матчей, набрав 85 (37+48) очков.

Владислав Кодола
КХЛ
ХК Барыс
ХК Северсталь
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