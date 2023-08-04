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Сегодня, 13:20

Экс-игрок СКА Рыбин назвал самую грозную тройку сезона КХЛ-2023/24

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин назвал тройку Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий самой грозной в КХЛ в сезоне-2023/24.

«Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий — это уровень лиги. Возможно, именно они будут все решать. А там еще Саня Радулов, не представляю, как с ними будут бороться клубы послабее. У «Ак Барса» шикарная команда. Можно ли их назвать главными фаворитами? Нет. Это как прогноз погоды: пойдет дождь или нет? Посмотрим. Интересно еще на Гусева в «Динамо» посмотреть», — сказал Рыбин Legalbet.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября.

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