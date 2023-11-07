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Сегодня, 08:13

Экс-игрок СКА считает закономерной победу «Спартака» в матче КХЛ

Руслан Минаев
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Бывший хоккеист СКА Сергей Глазов прокомментировал поражение питерцев от «Спартака» (2:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Спартак» имел громадное игровое преимущество над СКА, правда, на протяжении всего матча не мог превратить его в голы. Очень хорошо команда подготовлена по составу, особенно выделяется звено, где Голдобин, Морозов и Порядин. Они еще долго на нем смогут «ехать», сколько ребята уже очков набрали! В итоге «Спартак» закономерно победил", — цитирует Глазова «РБ Спорт».

«Спартак» (40 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 28 матчей. СКА после 26 игр идет восьмым на «Западе».

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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