Канарейкин — о жалобе ветеранов СКА: «Все уже опубликовано главным арбитром КХЛ»

Экс-игрок «Спартака» Федор Канарейкин отреагировал на письмо ветеранов СКА к президенту России Владимиру Путину.

«Все уже опубликовано главным арбитром КХЛ Анисимовым. Ситуация принята. Я болею за московский «Спартак». Мне интересно все, что связано с этим клубом», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

В жалобе ветераны отметили, что в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.