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Экс-игрок «Спартака» Федор Канарейкин отреагировал на письмо ветеранов СКА к президенту России Владимиру Путину.
«Все уже опубликовано главным арбитром КХЛ Анисимовым. Ситуация принята. Я болею за московский «Спартак». Мне интересно все, что связано с этим клубом», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.
В жалобе ветераны отметили, что в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.