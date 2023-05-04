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Сегодня, 08:50

Денис Кокарев объявил о завершении карьеры

Руслан Минаев
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Хоккеист Денис Кокарев объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Игровую карьеру я закончил, пару дней назад принял такое решение. Дальше буду думать. Конечно, хочется дальше двигаться в хоккее, мне это очень интересно, но там будет видно.  Есть желание быть в хоккее, очень хочется продолжать работу в качестве тренера.

Обстоятельства сказывались, надо было принимать решение. Есть нюансы, семье надо много времени уделить, поэтому принял такое взвешенное решение. Хочется направить энергию в другое русло», — цитирует игрока ТАСС.

37-летний Кокарев является воспитанником тверского хоккея. Его последним клубом было белорусское «Динамо-Молодечно». Также он выступал в составе «Салавата Юлаева», «Динамо», «Металлурга» Магнитогорска, «Витяза», «Спартака» и других клубов.

В 2012 году он стал чемпионом мира в составе сборной России. В составе «Динамо» дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

Источник: ТАСС
Денис Кокарев
Хоккей
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