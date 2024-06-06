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Коньков: «Считаю Радулова классным приобретением для «Локомотива»

Руслан Минаев
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Экс-нападающий «Локомотива» Сергей Коньков поделился мнением о подписании ярославцами контракта с нападающим Александром Радуловым.

«Я считаю, это классное приобретение для «Локомотива». Александр станет той яркой личностью, тем лидером, на которого, во-первых, будут смотреть ребята, которые даже сейчас успешно начинают свой путь. И Радулов может показать те необходимые качества и поделиться опытом побед и преодоления», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

В четверг, 6 июня, стало известно о том, что 37-летний хоккеист подписал соглашение с ярославской командой на один сезон.

В минувшем сезоне Радулов сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.

Источник: Metaratings.ru
Александр Радулов
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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