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Сегодня, 15:02

Тимкин — о поиске нового клуба: «Тренируюсь, не опускаю руки. В любой момент буду готов»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» прокомментировал поиск новой команды в межсезонье.

— Вы сейчас без контракта. Какие мысли о будущем? Есть предложения от команд КХЛ?

— Пока предложений нет. Агент работает над этим. Пока никаких новостей дать не могу.

— Есть четкая уверенность, что хотите дальше продолжать карьеру?

— Да. Силы и желание еще есть. Хочется поиграть. Мне еще не так много лет.

— В межсезонье много опытных хоккеистов остались без работы. Чем можете это объяснить?

— Не знаю. Молодежь растет, этим могу объяснить.

— Для вас в межсезонье сложилась нетипичная ситуация: обычно в это время вы всегда знаете, в какой команде будете играть.

— Все когда-то происходит в первый раз. Через это надо тоже пройти. Я готов ко всему.

— В «Салавате Юлаеве» вам просто не предложили новый контракт?

— Да. Никаких объяснений от руководства больше не было.

— Готовы к тому, что придется ждать контракт до дедлайна?

— Я сейчас тренируюсь, не опускаю руки. В любой момент буду готов. Сейчас тренируюсь в Магнитогорске персонально с тренером, выхожу на лед. Скоро хочу поехать в Москву в лагерь к агенту.

33-летний Тимкин в сезоне-2023/24 провел 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ и 4 в плей-офф турнира. На счету форварда 7 очков (5+2). «Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив в серии «Трактору» (2:4).

Евгений Тимкин
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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