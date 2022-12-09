Сушинский поделился мнением о том, стоит ли «Авангарду» бороться за Аликина

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал интерес омичей к голкиперу «Амура» Евгению Аликину.

«Важный вопрос, а хороший ли вообще Аликин лот для «Авангарда»? Одно дело играть в команде, которая борется за попадание в плей-офф, и совсем другое — за команду, которая всерьез бьется за кубок. Это два разных состояния души. С этой ответственностью Евгению еще нужно будет справиться, потому что давление в Омске будет огромным. Понятно, что у самого Аликина желание заиграть будет большим, но никто не знает, что из этого выйдет.

И вся эта история, кстати, приобретает новые краски из-за ужесточения лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона. К этой реальности клубам только предстоит привыкнуть, но может оказаться, что цена любого толкового российского вратаря серьезно вырастет. Плагаю, во многих клубах уже это понимают", — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

В матче против «Адмирала» Аликин стал рекордсменом «Амура» по числу «сухих» матчей за клуб в КХЛ.

Он провел 16-й матч на ноль в составе команды из Хабаровска. Вратарь превзошел достижение финна Юхи Метсолы (15 игр).