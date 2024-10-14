Экс-руководитель «Металлурга» Величкин: «У клуба будет пять катков»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал планы по развитию инфраструктуры клуба.

«В Магнитогорске чем дальше, тем больше будет звездочек появляться для мировой арены. Начинается другая вертикаль в молодежке, во Всероссийской хоккейной лиге, Континентальной хоккейной лиге. Перестройка инфраструктуры, создание академии, строительство еще дополнительных катков. На данный момент их три в клубе, а будет пять. Представляете, какой инкубатор хоккейных звездочек будет. Если в «Магнитке» за что-то берутся, то делается это всерьез и надолго», — цитирует Величкина Legalbet.

После 16 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ «Металлург» набрал 16 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.