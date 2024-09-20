Сергей Козлов: «Я встал возле лавки «Лады». Михалев: «Серега, шесть! Нарушение численного!» — и ка-а-к даст по печени!»

Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его во время матча ударил тренер Сергей Михалев.

— Я судил, Михалев у бортика. Это еще МХЛ, «Лада» Цыгурова играла с «Металлургом» Постникова. Главным был Костя Комиссаров, мы с Поляковым помогали. Каждый матч вытягивали на жилах. Обстановка напряженная, игроки нас водой из поилок поливали. С тех игр и пошло негласное — линейный не должен располагаться близко к борту. Лучше держаться метрах в полутора. Может прилететь!

— В том числе клюшкой?

— Запросто. Могли просто оттолкнуть: «Не мешай». А что сделаешь? Действительно ведь мешаешь! Я вот встал возле лавки «Лады» — и Михалев: «Серега, шесть! Нарушение численного!» — и ка-а-к даст по печени! А ручища здоровенная, у меня в глазах потемнело. Оборачиваюсь: «Ты обалдел?» — «Шесть, говорю!» — «Если бы ты меня не трогал, я бы успел сосчитать...»