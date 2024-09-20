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Сегодня, 08:45

Сергей Козлов: «Я встал возле лавки «Лады». Михалев: «Серега, шесть! Нарушение численного!» — и ка-а-к даст по печени!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его во время матча ударил тренер Сергей Михалев.

— Я судил, Михалев у бортика. Это еще МХЛ, «Лада» Цыгурова играла с «Металлургом» Постникова. Главным был Костя Комиссаров, мы с Поляковым помогали. Каждый матч вытягивали на жилах. Обстановка напряженная, игроки нас водой из поилок поливали. С тех игр и пошло негласное — линейный не должен располагаться близко к борту. Лучше держаться метрах в полутора. Может прилететь!

Сергей Козлов. «Виктор Тихонов перепутал меня с Губерниевым. Сказал: «Спасибо за биатлон!»

— В том числе клюшкой?

— Запросто. Могли просто оттолкнуть: «Не мешай». А что сделаешь? Действительно ведь мешаешь! Я вот встал возле лавки «Лады» — и Михалев: «Серега, шесть! Нарушение численного!» — и ка-а-к даст по печени! А ручища здоровенная, у меня в глазах потемнело. Оборачиваюсь: «Ты обалдел?» — «Шесть, говорю!» — «Если бы ты меня не трогал, я бы успел сосчитать...»

Хоккей
КХЛ
Сергей Козлов
Сергей Михалев

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