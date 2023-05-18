Экс-арбитр Зайцев: «Вуйтек — интеллигентнейший человек, и эта его черта меня подставила»

Экс-судья Александр Зайцев вспомнил о скандальных событиях финала суперлиги-2003 между «Локомотивом» Владимира Вуйтека и «Северсталью».

«Владимир Вуйтек — интеллигентнейший человек! Никогда не слышал от него какого-то грубого слова, ничего такого он себе не позволял. Но этой своей интеллигентностью в 2003 году он меня и подставил. Его «Локомотив» тогда играл в финале с «Северсталью», и в одном из матчей, где ярославцы были гостями, по его настоятельным, но вежливым просьбам я решил просмотреть момент на предмет взятия ворот череповчан. И по всему выходило, что шайба пересекла линию ворот, гол я засчитал, хотя на повторе на 100 процентов этого было не видно.

Там история в следующем — камера над воротами стояла под углом из-за мешающей балки на потолке, поэтому штанга закрывала линию ворот. Но еще раз отмечу, по всему выходило, что гол был", — цитирует Зайцева Betonmobile.ru.

Он признался, что за это решение его отстранили от работы, а болельщики «Северстали» долгое время гнобили его. В итоге признали, что гол все-таки был.