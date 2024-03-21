Экс-супруга Кольцова считает, что смерть тренера была несчастным случаем

Бывшая жена тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова Юлия Михайлова прокомментировала смерть экс-игрока сборной Белоруссии.

«Пока нельзя утверждать точно, был ли это несчастный случай или суицид. В течение месяца будут готовы токсикологические анализы. До завершения расследования полиция забрала телефон и ноутбук Константина. Я думаю, что это был несчастный случай. Ничего не предвещало беды», — приводит слова Михайловой «Белорусский хоккей».

Также Михайлова отметила, что Кольцов надолго арендовал машину и забронировал еще одни апартаменты в другом месте.

Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни в Майами, куда он прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

21 марта стало известно, что организаторы турнира в Майами дали дополнительный день отдыха Соболенко перед матчем второго круга.