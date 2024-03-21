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21 марта, 09:26

Экс-супруга Кольцова считает, что смерть тренера была несчастным случаем

Сергей Разин
корреспондент
Константин Кольцов.
Фото Global Look Press
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Бывшая жена тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова Юлия Михайлова прокомментировала смерть экс-игрока сборной Белоруссии.

«Пока нельзя утверждать точно, был ли это несчастный случай или суицид. В течение месяца будут готовы токсикологические анализы. До завершения расследования полиция забрала телефон и ноутбук Константина. Я думаю, что это был несчастный случай. Ничего не предвещало беды», — приводит слова Михайловой «Белорусский хоккей».

Также Михайлова отметила, что Кольцов надолго арендовал машину и забронировал еще одни апартаменты в другом месте.

Константин Кольцов. «Светлый, скромный парень. На моей памяти у него не было никаких депрессий». Агент Кольцова — о гибели бывшего клиента

Тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни в Майами, куда он прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

21 марта стало известно, что организаторы турнира в Майами дали дополнительный день отдыха Соболенко перед матчем второго круга.

Арина Соболенко. Соболенко: «Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито»

Источник: https://belarushockey.com/hockey_and_life/news/2024/03/21/byvshaja-zhena-kolcova-dumaju-chto-eto-byl-neschastnyj-sluchaj/
Константин Кольцов
КХЛ
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