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Сегодня, 07:46

Экс-тренер «Авангарда» Канарейкин объяснил уход Прохоркина и Юрчо

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился мнением об уходе форварда Томаша Юрчо и Николая Прохоркина.

«Мы видим, что «Авангард» работает на рынке, видим, что подписываются легионеры, например, Вей и так далее. Что касается Прохоркина, Юрчо и Жафярова, эта тройка рассчитывалась как ударное второе звено «Авангарда» в прошлом сезоне. Если цель не достигнута, значит не доработали.

В последнее время непонятное хождение по клубам с очень хорошими контрактами. Той отдачи, которую от них ждут, клубы не получают. Да и мы, как зрители ждем большего», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

Оба хоккеиста выступали за омский клуб с 2023 года. В минувшем сезоне 31-летний Юрчо набрал за «Авангард» 16 (8+8) очков в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 12 играх.

На счету 30-летнего Прохоркина 19 (10+9) очков в 26 матчах регулярки и 5 (2+3) очков в 12 играх Кубка Гагарина.

Источник: Vprognoze.ru
Николай Прохоркин
Томаш Юрчо
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Федор Канарейкин
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