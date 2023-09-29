Экс-тренер «Барыса» Панин назвал причину поражений команды в КХЛ: «Очень много иностранцев»

Бывший главный тренер «Барыса» Михаил Панин поделился мнением о причине поражений казахстанской команды в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Очень много иностранных клиентов. Это не способствует развитию. В чем харизма «Торпедо» из Нижнего Новгорода? Там молодежь по подбору. Не особо талантливая, но в чем-то заметная. И потом развивающаяся в тренировочном процессе и играх. Пункт номер один — активное участие основных тренеров практически. И Ларионов, и Васильев — ребята начинают их по-настоящему воспринимать, обучаясь. Не то, что иностранцев, занимающих места. Я предлагал свои возможности усть-каменогорскому «Торпедо». Двигаюсь и умею на льду очень многое — помимо теоретических направлений. А тренеры приезжие — они изживают себя очень быстро», — цитирует Панина Legalbet.kz.

На данный момент «Барыс» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков за 11 матчей. 30 сентября казахстанская на своем льду примет «Сибирь».