Экс-тренер «Локомотива» назвал факторы успеха команды в Кубке Гагарина

Экс-тренер «Локомотива» Вячеслав Уваев рассказал, что думает по поводу хода полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским клубом и «Трактором». Железнодорожники ведут в серии со счетом 3-0.

— В чем в первую очередь Ярославль сильнее?

— Если пойдем по линиям, то вратарь, оборона. В системе игры Ярославль на порядок сильнее «Трактора». Я думаю, это не обсуждается. Может быть, впереди «Трактор» имеет более креативную линию, но в первых двух компонентах «Локомотив» просто переигрывает челябинскую атаку. Плюс в атаке Ярославля есть свои лидеры, и те моменты, которые есть, они реализуют.

— Как играть Челябинску в следующем матче? Может, более осторожно?

— Я думаю, у Челябинска не получится сыграть осторожно. «Трактор» просто не умеет так играть. Потом, Челябинск, мне кажется уже отошёл. Они напоминают команду, которая была в регулярном чемпионате. То играют, то не играют. Эта нестабильность, которую они смогли преодолеть в предыдущих двух раундах плей-офф, теперь к ним возвращается, — цитирует Уваева Metaratings.ru.

Четвертая встреча «Локомотива» и «Трактора» пройдет в Челябинске 8 апреля. «Локомотив» в случае победы выйдет в финал Кубка Гагарина.