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Сегодня, 14:11

Экс-тренер сборной России Плющев назвал Бобровского самородком

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сравнил российских вратарей клубов НХЛ Игоря Шестеркина и Сергея Бобровского.

— Шестеркин и Бобровский — классные вратари. Правда, мне жаль, что вратарской школы у нас нет. У нас есть только самородки. Бобровский — самородок, но в России нет современной и конкурентоспособной системы подготовки. Так что этими хоккеистами можно восхищаться, раз клубы НХЛ увидели из мастерство и отдали им свое предпочтение. Кто из них лучше, я сказать не могу. Могу только пожелать им обоим удачи в дальнейшей карьере, — цитирует Плющева Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Бобровский вошел в состав номинантов на включение в Зал хоккейной славы.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-sbornoi-rossii-plyushev-nazval-bobrovskogo-samorodkom-373360/
Сергей Бобровский
Владимир Плющев
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