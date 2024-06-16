Экс-тренер сборной России Плющев назвал Бобровского самородком

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сравнил российских вратарей клубов НХЛ Игоря Шестеркина и Сергея Бобровского.

— Шестеркин и Бобровский — классные вратари. Правда, мне жаль, что вратарской школы у нас нет. У нас есть только самородки. Бобровский — самородок, но в России нет современной и конкурентоспособной системы подготовки. Так что этими хоккеистами можно восхищаться, раз клубы НХЛ увидели из мастерство и отдали им свое предпочтение. Кто из них лучше, я сказать не могу. Могу только пожелать им обоим удачи в дальнейшей карьере, — цитирует Плющева Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Бобровский вошел в состав номинантов на включение в Зал хоккейной славы.