Плющев назвал фаворита матча между ЦСКА и «Динамо» в КХЛ

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем дерби в регулярном сезоне КХЛ между ЦСКА и «Динамо».

«Встречи ЦСКА и «Динамо» всегда носят принципиальный характер. Это две топовые столичные команды со своими болельщиками и историей. Естественно, у ЦСКА есть большое желание взять реванш.

Я бы не отдавал предпочтение ни той, ни другой команде. Сказал бы, что шансы 50 на 50. Команды близко друг от друга идут, и, будем говорить, не феерят. Все будет зависеть от того, как будет выстроена игра, от выбора вратарей. Игра будет действительно упорной и непростой", — цитирует Плющева Sport24.

Матч состоится 3 января. Начало — в 18.00 мск.