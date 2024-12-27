Экс-врач сборной России назвал ориентировочные сроки возвращения Кузнецова

Бывший врач сборной России по хоккею Александр Резепов поделился мнением о сроках возвращения нападающего СКА Евгения Кузнецова.

«Сроки восстановления зависят от степени сотрясения головного мозга — там несколько градаций. Была информация о том, что Кузнецов находился без сознания, а это уже говорит о средней степени тяжести. Тут, конечно, доктора будут принимать решение, но от двух до трех недель, не больше, я думаю. Если состояние позволит, легкие тренировки он, может быть, начнет и раньше, но ближайшие пять-семь дней — это состояние покоя, чтобы не ухудшилась ситуация. Цервикокраниалгия — это, скорее всего, болевой синдром, связанный с шейно-черепным отделом. Я видел сам момент — вроде легкий, но височная область, поэтому и сотрясение произошло, и смещение может быть», — цитирует Резепова Metaratings.

В матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, 32-летний хоккеист столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. После этого инцидента Кузнецов ушел в раздевалку.

26 декабря сообщалось, что форвард СКА сейчас находится под наблюдением врачей. Отмечается, что окончательный диагноз будет поставлен Кузнецову в течение недели. Предварительно, нападающий пропустит минимум два месяца.