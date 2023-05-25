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Сегодня, 15:45

Экс-вратарь «Авангарда» Галимов: «Понимал, что после неудачной серии руководство такого клуба может что-то поменять»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-голкипер омского «Авангарда» Станислав Галимов в интервью «СЭ» высказался о длинной серии поражений на старте регулярного чемпионата-2022/23.

— Почему «Авангард» проиграл так много матчей на старте сезона?

— Честно, сложно найти ответ на этот вопрос. Помню матч с «Витязем», который мы должны были выиграть. Пропустили дурацкий третий гол после рикошета. Все началось с того поражения на последних секундах. Впервые попал в такую тяжелую ситуацию.

— В чем видите главную проблему от выездного графика первого месяца?

— Длинные поездки — всегда тяжело. Мало времени на тренировки. Не знаю, чем объяснить такой неудачный старт. Может быть, нам, вратарям, стоило сыграть лучше. Ряд неприятных поражений прибили команду.

— Справился ли Дмитрий Рябыкин с ситуацией? Получилось ли ему полностью контролировать команду?

— Дмитрий Анатольевич старался это делать. По каким-то моментам его видение и видение игроков не сходились. Возможно, это как-то сказывалось. В любом случае он хотел исправить ситуацию.

— Отставка Рябыкина стала шоком?

— Понимал, что после неудачной серии руководство такого клуба, как «Авангард», может что-то поменять. Не только в тренерском штабе, но и по составу. Произошло так, как произошло. Как ни странно, команда после смены тренера стала чаще выигрывать. Получается, замена тренера дала свои плоды.

1 мая «Авангард» объявил об уходе Галимова из команды. В минувшем сезоне голкипер провел 10 матчей в регулярном сезоне КХЛ, отразив 87,9 процента бросков.

Полностью интервью Станислава Галимова читайте на сайте «СЭ».

Станислав Галимов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
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