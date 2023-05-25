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Сегодня, 15:30

Экс-вратарь «Авангарда» Галимов: «Было много споров с генменеджером по поводу лечения и моего будущего в клубе»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Бывший голкипер омского «Авангарда» Станислав Галимов в интервью «СЭ» рассказал, как руководство клуба отреагировало на полученную голкипером травму плеча.

— Как вы сами диагностировали травму?

— Я сам сделал МРТ. Обследование показало один диагноз. Потом по рекомендации доктора «Авангарда» сделал повторное МРТ после матча с «Северсталью» в Омске. Диагнозы были совершенно разные. В Омске врачи сказали, что все нормально. Возможно, это стечение обстоятельств. Решил сделать еще одно обследование в Москве за свой счет. На МРТ повторился диагноз с первого обследования. После обследования пошел на консультацию к травматологу. Врач не читал описание, а только посмотрел диск. И сразу сказал, что надо оперировать. Показал ему омское МРТ — по этому обследованию тоже было понятно, что все серьезно.

— Как на ситуацию смотрели в «Авангарде»?

— Было много споров с генеральным менеджером Алексеем Волковым по поводу лечения и моего будущего в клубе. Диагноз, поставленный командным доктором, отличался от диагноза обычной клиники. Я продолжал тренироваться, отыграл несколько матчей, хотя с самого начало было понятно, что требовалась операция. Мне, травмированному игроку, предлагали разорвать контракт без компенсаций. Когда в ситуацию вмешались понимающие люди, они разобрались с ней и помогли мне.

— Операция влекла какие-то риски?

— Нет. Стандартная процедура. Главное — восстановление и реабилитация после операции. Занимался в центре Антона Глинкина в Челябинске. Шутили с ним на эту тему. Я говорил: «Ты как чувствовал, что открыл центр специально для меня». Спасибо Антону за то, что создал такие условия, пригласил на работу квалифицированных врачей. Параллельно занимался самостоятельно. Реабилитация — длительный процесс, нуждающийся в монотонной работе, — сказал Галимов.

В ноябре прошлого года голкипер, выступавший за «Авангард», из-за травмы выбыл до конца сезона. 1 мая омский клуб объявил об уходе Галимова из команды. В минувшем сезоне голкипер провел 10 матчей в регулярном сезоне КХЛ, отразив 87,9 процента бросков.

Полностью интервью Станислава Галимова читайте на сайте «СЭ».

Станислав Галимов
Хоккей
КХЛ
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