Экс-вратарь «Куньлуня» Лазушин рассказал, как китайскому клубу привлечь болельщиков на трибуны

Бывший вратарь клубов КХЛ Александр Лазушин поделился мнением о низкой посещаемости матчей «Куньлуня».

Лазушин выступал за «драконов» в 2018—2021 и 2023—2024 годах.

«Если развивать хоккей в Китае будут, то и болельщики ходить будут. Но они же не будут летать в Мытищи смотреть, правильно? Да, привлекать болельщиков на арену в Мытищи тоже бы стоило, они этим и занимаются, зовут, но... За счет чего должен «Куньлунь» привлекать болельщиков? Я об этом не задумывался. Показывать результат, идти вверху таблицы. Я думаю, народ будет ходить на красивый хоккей, почему нет», — приводит слова Лазушина Legalbet.

После 38 матчей текущего сезона КХЛ «Куньлунь» идет на 10-м месте с 32 очками. 27 декабря команда сыграет против «Спартака».