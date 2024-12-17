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Сегодня, 16:07

Экс-вратарь «Спартака» — о словах Кузнецова про игру с одним защитником: «Может, еще поставим ворота гандбольные?»

Камила Абдурахманова
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Бывший вратарь «Спартака», а ныне агент Геннадий Ушаков считает невозможной игру с одним защитником в хоккее.

«Реально ли в хоккей играть с одним защитником? Если только при пауэр-плей. Если Кузнецов говорит, можно с одним защитником для повышения зрелищности матчей, то, может, давайте еще поставим ворота гандбольные? Тоже вариант. Я за традиционный хоккей. Может быть, иногда... Но нет, это возможно только в большинстве.

Я за то, чтобы на льду было два защитника. Хотя была же схема у Тарасова 1-2-2, якобы с одним защитником и двумя полузащитниками. Но там, где два полузащитника, всегда играл один защитник. Медиалига — это другое. Я хожу на нее. Да, там играют с оранжевой шайбой. Но там все равно на льду два защитника», — сказал Ушаков Legalbet.ru

Форвард СКА Евгений Кузнецов, составляя пятерку лучших игроков НХЛ, отметил, что предпочел бы выпускать на лед одного защитника и четырех нападающих.

Геннадий Ушаков выступал за московский «Спартак» в 1996-1997 годах. Вратарь также играл за «Крылья Советов», «Металлург», харьковское «Динамо» и «Ладу». С 1999 года хоккеист работает хоккейным агентом.

Источник: Legalbet.ru
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