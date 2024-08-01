Экс-защитник СКА Сафронов надеется, что Кузнецов сможет стать лидером команды

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов прокомментировал переход в петербургский клуб нападающего Евгения Кузнецова.

31 июля армейцы объявили о подписании 32-летнего нападающего, его контракт рассчитан на 4 года.

«Как оцениваю трансфер Кузнецова? Очень положительно. Кузнецов — звезда мирового уровня. Здорово, что Евгений вернулся в Россию, это хорошо не только для СКА, но и для развития всей лиги. Очень интересно будет смотреть с ним следующие 4 сезона.

Долго ли он будет адаптироваться к КХЛ? Думаю, что нет. Он приехал вовремя. Сейчас как раз тренировочные лагеря начинаются. Еще есть время подготовиться к чемпионату, набрать кондиции, отыграть несколько турниров. Думаю, что для такого мастера адаптация пройдет быстро.

Нвдеюсь, что он станет лидером команды. Когда СКА выигрывал Кубок Гагарина, у него были лидеры — Ковальчук и Дацюк. Отношусь с уважением к нынешним игрокам СКА, но когда есть игрок такого уровня... Не знаю личностные качества Кузнецова. Бывает, что ты классный игрок на льду, а в раздевалке не очень активен — а это большая работа. Если добавится лидерство в раздевалке, то это приведет к результату», — цитирует Сафронова «Спорт день за днем».

В НХЛ Кузнецов выступал за «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли-2018, и за «Каролину». В КХЛ нападающий играл в 2009-2014 годах за «Трактор».