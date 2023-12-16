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Сегодня, 12:07

Экс-защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался на 83-м году жизни

Руслан Минаев
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Скончался бывший защитник «Спартака» Алексей Макаров в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба клуба.

Макаров выступал за московский клуб с 1960 по 1972 год. В составе красно-белых он трижды становился чемпионом СССР — в 1962, 1967 и 1969 году. На его счету также победы в Кубке СССР — в 1970-м и 1971-м.

В 1968 году Макаров выиграл Универсиаду в составе сборной СССР и был признан лучшим защитником турнира.

После завершения игровой карьеры он работал тренером. В 1973-1974 годах он возглавлял «Станкостроитель» из Рязани.

Хоккей
ХК Спартак (Москва)
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