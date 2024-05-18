Экс-защитник «Спартака» и «Динамо» Даугавиньш заявил, что больше никогда не поехал бы в КХЛ

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш объяснил, почему никогда не вернется в КХЛ.

«Я бы никогда больше не поехал в Россию играть. Я играл в КХЛ, ни о чем не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, я не хочу там быть и не буду. Я большой патриот, гордый латыш», — цитирует Даугавиньша Pravda.sk.

Латвийский хоккеист выступал в КХЛ с 2014 по 2021 годы. Он играл за московское «Динамо», нижегородское «Торпедо», «Спартак» и «Витязь». С 2023 года Даугавиньш защищает цвета словацкой «Дуклы».