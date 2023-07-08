Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

8 июля, 23:33

Вайсфельд считает, что у «Филадельфии» нет контракта с Федотовым

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о возвращении вратаря Ивана Федотова в ЦСКА.

«Удивило ли меня, почему ЦСКА не связались «Филадельфией»? Надо понимать, что у Федотова: контракт или права. Это разные вещи. Сложилось ощущение, что он «Филадельфии» особо сейчас не нужен. Им нужны права. Они бы с ним связались, пригласили бы в тренировочный лагерь — обычно делается так. В данном случае они хотят закрепить за собой права. Как понимаю, контракта с «Филадельфий» на сегодняшний день нет», — цитирует эксперта Sport24.

Как стало известно «СЭ», КХЛ в ответ на запрос в НХЛ о статусе голкипера Ивана Федотова в заокеанской лиге не получала официальных документов о наличии у игрока контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. Это стало причиной разрешить зарегистрировать его соглашение с ЦСКА.

Федотов подписал однолетний контракт с «Флайерз» в 2022 году, однако из-за службы вратаря в армии он был заморожен НХЛ и перенесен на следующий сезон.

По информации «СЭ», зарплата вратаря по двухлетнему контракту с ЦСКА составит 50 и 55 миллионов рублей в год.

Источник: Sport24
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Даниил Медведев прошел Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Московское «Динамо» со счетом 5:0 разгромило ЦСКА в матче Братского кубка
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-форвард ЦСКА Волчков считает, что Федотов принял правильное решение, вернувшись в российский клуб

Быков: «Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения Овечкина и других россиян из НХЛ в КХЛ»