Вайсфельд считает, что у «Филадельфии» нет контракта с Федотовым

Хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о возвращении вратаря Ивана Федотова в ЦСКА.

«Удивило ли меня, почему ЦСКА не связались «Филадельфией»? Надо понимать, что у Федотова: контракт или права. Это разные вещи. Сложилось ощущение, что он «Филадельфии» особо сейчас не нужен. Им нужны права. Они бы с ним связались, пригласили бы в тренировочный лагерь — обычно делается так. В данном случае они хотят закрепить за собой права. Как понимаю, контракта с «Филадельфий» на сегодняшний день нет», — цитирует эксперта Sport24.

Как стало известно «СЭ», КХЛ в ответ на запрос в НХЛ о статусе голкипера Ивана Федотова в заокеанской лиге не получала официальных документов о наличии у игрока контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. Это стало причиной разрешить зарегистрировать его соглашение с ЦСКА.

Федотов подписал однолетний контракт с «Флайерз» в 2022 году, однако из-за службы вратаря в армии он был заморожен НХЛ и перенесен на следующий сезон.

По информации «СЭ», зарплата вратаря по двухлетнему контракту с ЦСКА составит 50 и 55 миллионов рублей в год.