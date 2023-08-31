Леонид Вайсфельд: «Не удивлен, что эта ситуация произошла именно с Федотовым»

Эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым, которого ИИХФ дисквалифицировала до 31 декабря 2023 года.

— Абсолютно не удивлен, что эта ситуация произошла именно с Федотовым. Почему? Да потому что знаю его по работе в Уфе. Я б удивился, если б это произошло с Серебряковым, например. Но с Федотовым — ничего удивительного, — сказал Вайсфельд.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.