Елесин назвал неудовлетворительными итоги сезона для ХК «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Александр Елесин заявил, что ярославскому клубу не хватило опыта и хладнокровия в плей-офф КХЛ, поэтому итоги сезона для команды можно назвать неудовлетворительными.

«Считаю итоги сезона неудовлетворительными, мы не выполнили свою задачу. Что касается личных итогов, то все привязывается к команде, если команда проигрывает, абсолютно неважно, как ты сыграл. Наверное, в плей-офф нам не хватило хладнокровия и опыта, но у нас был очень хороший соперник, мы будем развиваться и расти дальше. Мы будем расти, добавлять в тех компонентах, которые у нас не очень получались. Конечно, Кубок Гагарина является нашей главной задачей», — приводит слова Елесина ТАСС.

В прошедшем сезоне КХЛ ярославцы в регулярном чемпионате заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 68 матчах. В плей-офф «Локомотив» дошел до второго раунда, где в семи матчах уступил будущему победителю турнира московскому ЦСКА.