Елесин назвал свои любимые предыгровые блюда

Игрок «Локомотива» Александр Елесин рассказал о своем питании до матчей.

«На предыгровой обед я привык есть макароны. Я договорился, чтобы у нас в Ярославле делали пасту с высоким содержанием клетчатки, из твердых сортов пшеницы, они чуть темнее обычных. На каждые 10 грамм углеводов нужен 1 грамм клетчатки, тогда это будет цельное зерно. Как раз в такой пасте будет 70 грамм углеводов и 6-7 грамм клетчатки. Порция макарон у меня нормальная. Овощей перед игрой ем немного. Как правило, это салат «Цезарь». Соуса добавлю чуть-чуть или вообще без него. Суп раньше ел, но сейчас отошел от этого. И курица на гриле. Сверху томатная паста, оливковое масло и табаско. Я всегда добавляю табаско. До 20 лет вообще острую пищу не ел, а потом мне стало нравится», — приводит слова Елесина «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне 28-летнего защитник сыграл 41 матч, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+23».