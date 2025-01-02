Елесин рассказал, как пришел к правильному питанию

Капитан «Локомотива» Александр Елесин ответил на вопрос о правильном питании.

«Еще в юношеском возрасте захотел разобраться со своим питанием. Мне было лет 16. Стал в зале самостоятельно тренироваться и постепенно начал менять образ жизни, питания. Раньше не было такого количества информации, да и возможности что-то узнать было не так много. Я искал что-то в интернете, спрашивал у старших товарищей. Самый простой вариант — посмотреть на партнера по команде, кто физически выделяется. Можно попробовать что-то повторить за ним», — цитирует Елесина «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 28-летний защитник набрал 5 (1+4) очков в 41 матче FONBET Чемпионата КХЛ.