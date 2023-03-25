Емец прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом»

Нападающий «Адмирала» Иван Емец прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (2:1) в 5-м матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Эмоции замечательные. Думаю, победа нам придаст еще дополнительных эмоций на следующую игру. Дело пока не сделано. Нужно выиграть еще два матча. Будем готовиться. В первой смене сразу начали с удаления. Надо было сыграть построже, перевести игру в зону соперника. Потом еще получили два удаления подряд. Ребята, которые выходили в меньшинстве, здорово отыграли. Все поймали на себя, Никита Серебряков подтащил. Отметить его игру? Пока рано отмечать! Когда дело сделаем, тогда можно будет», — приводит слова Емеца «РБ Спорт».

После победы «Адмирала» в пятом матче счет в серии стал 3:2 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет во Владивостоке в 10:00 по московскому времени.

В этом плей-офф Емец провел 8 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. В регулярном чемпионате форвард сыграл 36 матчей и отметился 2 голами и 2 ассистами.