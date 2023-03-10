Емец рассказал, за счет чего «Адмирал» обыграла «Салават» в пятом матче

Нападающий «Адмирала» Иван Емец прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-2.

«Хорошо начали, реализовали численное преимущество. В тех играх мы тоже зарабатывали удаления, просто не удалось их реализовать, а сегодня это получилось. «Салавату» было некуда отступать, счет был 0:3, они побежали в атаку, плюс мы два раза играли втроем. Трудно бросать, когда ты играешь в меньшинстве. На удержание не играем, всегда стараемся атаковать, но не всегда это получается. Конечно, обидно было так пропускать, но все понимали, что нет времени растраиваться, в овертайме все начиналось с самого начало. Просто нужно было забить первыми», — цитирует Metaratings.ru Емеца.

Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.