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Сегодня, 03:20

Энас назвал самых неудобных соперников в КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард минского «Динамо» Сэм Энас ответил на вопрос о том, какой клуб считается самым неудобным соперником в КХЛ.

«Сложно сказать, кто самый неудобный соперник в КХЛ. Мне кажется, у нас были хорошие игры с «Торпедо» и московским «Динамо». В плей-офф были очень интересные встречи с бело-голубыми. У нас была настоящая шестиматчевая битва.

Мне нравится, что в КХЛ много крутых игроков, у которых ты многому можешь поучиться. Не во время игры, а когда смотришь какие-то хайлайты (смеется). На площадке их хочется обыграть», — приводит слова Энаса Legalbet.

В текущем сезоне 31-летний американец провел 27 матчей, в которых набрал 21 (7+14) очко.

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Динамо (Минск)

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